Sicilia, ok a sanatoria edilizia per zone a vincolo relativo. M5s: “Musumeci nemico dell’ambiente. Roma impugni la legge” (Di giovedì 15 luglio 2021) Passa l’emendamento che attiva la sanatoria edilizia. L’Assemblea regionale della Sicilia ha approvato uno dei due condoni edilizi proposti dal centrodestra. Provvedimento che di fatto consente la sanatoria per le costruzioni realizzate dove esiste un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta. Il testo ha avuto il via libera con un solo voto di scarto 19 favorevoli e 18 contrari, nonostante la spaccatura nella maggioranza. Diversi deputati non hanno votato, mentre due ex grillini di Attiva Sicilia, Angela Foti e Sergio Tancredi hanno votato a favore. Tra chi ha votato contro Pd, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Passa l’emendamento che attiva la. L’Assemblea regionale dellaha approvato uno dei due condoni edilizi proposti dal centrodestra. Provvedimento che di fatto consente laper le costruzioni realizzate dove esiste undi inedificabilità relativa e non assoluta. Il testo ha avuto il via libera con un solo voto di scarto 19 favorevoli e 18 contrari, nonostante la spaccatura nella maggioranza. Diversi deputati non hanno votato, mentre due ex grillini di Attiva, Angela Foti e Sergio Tancredi hanno votato a favore. Tra chi ha votato contro Pd, ...

