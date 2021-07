"Siamo certi che il corpo di Saman sia seppellito nelle serre a Novellara. La troveremo" (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ricerche sono momentaneamente sospese, ma gli investigatori sono certi che troveranno il corpo di Saman Abbas. La 18enne pachistana scomparsa e che si presume sia stata assassinata dalla famiglia nella Bassa Reggiana, secondo gli inquirenti è adesso seppellita nelle serre a Novellara.Si legge sul Corriere della sera: «Certo, Siamo sicuri che il corpo di Saman sia seppellito lì, tra quelle serre. Le ricerche interrotte? Attendiamo un fatto che dia luogo a nuove evidenze investigative. Poi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ricerche sono momentaneamente sospese, ma gli investigatori sonoche troveranno ildiAbbas. La 18enne pachistana scomparsa e che si presume sia stata assassinata dalla famiglia nella Bassa Reggiana, secondo gli inquirenti è adesso seppellita.Si legge sul Corriere della sera: «Certo,sicuri che ildisialì, tra quelle. Le ricerche interrotte? Attendiamo un fatto che dia luogo a nuove evidenze investigative. Poi ...

Advertising

spighissimo : RT @PasdaranFiSud: @marcodimaio @matteorenzi Non ci siamo capiti. A certi sospetti non si deve dare neppure àdito, tribunali o non tribuna… - PasdaranFiSud : @LauraGaravini @matteorenzi Non ci siamo capiti. A certi sospetti non si deve dare neppure àdito, tribunali o non… - PasdaranFiSud : @Emagorno @matteorenzi Non ci siamo capiti. A certi sospetti non si deve dare neppure àdito, tribunali o non tribu… - PasdaranFiSud : @gennaromigliore @matteorenzi Non ci siamo capiti. A certi sospetti non si deve dare neppure àdito, tribunali o no… - PasdaranFiSud : @marcodimaio @matteorenzi Non ci siamo capiti. A certi sospetti non si deve dare neppure àdito, tribunali o non tr… -