“Sì, stanno insieme”. Diana Del Bufalo, l’amore scoppia col musicista. Zero dubbi, le foto non mentono (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutti conoscono la relazione tra l’attrice Diana Del Bufalo e il comico Paolo Ruffini. Iniziata nel 2015 la storia è finita, male, quattro anni dopo. È stata la stessa Diana a raccontare per filo e per segno sui social quale sia stata la causa della rottura. Pare che di mezzo ci fosse un tradimento dell’ex. In ogni caso dopo quella relazione l’attrice si è fidanzata con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Ma anche in quel caso l’amore è finito. Qualche ora fa ha fatto scalpore una foto in cui Diana Del Bufalo si mostra senza veli. Nonostante abbia cercato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutti conoscono la relazione tra l’attriceDele il comico Paolo Ruffini. Iniziata nel 2015 la storia è finita, male, quattro anni dopo. È stata la stessaa raccontare per filo e per segno sui social quale sia stata la causa della rottura. Pare che di mezzo ci fosse un tradimento dell’ex. In ogni caso dopo quella relazione l’attrice si è fidanzata con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Ma anche in quel casoè finito. Qualche ora fa ha fatto scalpore unain cuiDelsi mostra senza veli. Nonostante abbia cercato di ...

