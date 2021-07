Si potrà vaccinare il 17enne che portò i genitori No Vax in tribunale

Advertising

Alla fine ha vinto lui. Il 17enne fiorentino che si è rivolto a un avvocato per potersinonostante il parere contrario dei genitori No Vaxricevere la sua dose. "Il padre e la madre - ha annunciato l'avvocato Gianni Baldini che lo assiste - hanno firmato la liberatoria". ...vaccinarsi contro il Covid - 19 il 17enne fiorentino che si era rivolto a un avvocato per ...sono 27 i minorenni toscani che si sono rivolti all'Associazione matrimonialisti per potersi...