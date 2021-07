Shin Megami Tensei V | Atlus rilascia un evocativo story trailer

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nelle scorse ore,ha mostrato un nuovodiV, il nuovo RPG in arrivo su Nintendo Switch il prossimo novembre Annunciato nell’ormai lontano 2017, diV abbiamo sentito molto parlare specialmente da quando, poco prima della conferenza di Nintendo dell’E3 2021, avevano iniziato a circolare dei rumor su una probabile data d’uscita (poi quasi confermata) settata per il prossimo novembre. Sviluppato da, che conoscerete sicuramente per l’amatissimo (anche da noi!) ...

Atlus ha mostrato il trailer della storia di Shin Megami Tensei V, svelando tante informazioni sul gioco in uscita il 12 novembre su Switch. Il nuovo trailer mostra il protagonista, uno studente di Tokyo senza nome, fondersi con un uomo misterioso. ATLUS è decisa ad informarci sempre più su ciò che Shin Megami Tensei V sarà pronto ad offrirci questo autunno, e lo fa sempre tramite trailer interessantissimi basati sulla storia e sul gameplay.