Sharon Stone | l' abito Dolce & Gabbana dell' attrice conquista il tappeto rosso di Cannes 2021 FOTO

(Di giovedì 15 luglio 2021) L'diindossato daAtone suldel Festival diha letteralmente lasciato tutti senza parole.ha portato il glamour di Hollywood nel suda Francia partecipando al Festival di: la star sessantatreenne, come possiamo vedere dalle, ha indossato unblu dicon ...

Advertising

infoitcultura : Sharon Stone sei tu la diva antidiva del red carpet di Cannes 2021 e di questa estate - 123epoli : @RossellaRome Sharon Stone è di un altro pianeta, troppe qualità in una persona sola ?? - Fotograffa : RT @lillydessi: Sharon Stone sei tu la diva antidiva del red carpet di Cannes 2021 e di questa estate - Elle - NEROaMETAno : RT @lillydessi: Sharon Stone sei tu la diva antidiva del red carpet di Cannes 2021 e di questa estate - Elle - lillydessi : Sharon Stone sei tu la diva antidiva del red carpet di Cannes 2021 e di questa estate - Elle -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

ha portato il glamour di Hollywood nel sud della Francia partecipando al Festival di Cannes 2021 : la star sessantatreenne, come possiamo vedere dalle foto , ha indossato un abito blu di ...con un fantastico abito a fiori, con la sua presenza carismatica, fa il tappeto rosso e subito conquista il festival di Cannes. Il delegato generale Thierry Fremaux l'ha accolta a braccia ...L'abito di Dolce & Gabbana indossato da Sharon Atone sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2021 ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Sharon Stone ha portato il glamour di Hollywood nel sud ...Festival di Cannes. Oggi la lezione di cinema di Marco Bellocchio. In concorso il film France e Sharon Stone protagonista in passerella. L'inviato Paolo Sommaruga ...