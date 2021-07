Sgancia cocaina dal cielo ma sbaglia villa, arrestato (Di giovedì 15 luglio 2021) Il borsone con la cocaina era stato lanciato per errore sul tetto di una villetta: le indagini, iniziate questa primavera, hanno portato all'arresto di un 28enne della provincia di Roma Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Il borsone con laera stato lanciato per errore sul tetto di una villetta: le indagini, iniziate questa primavera, hanno portato all'arresto di un 28enne della provincia di Roma

Advertising

UNDMofficial : New post: Francesco Rizzo pilota, sgancia cocaina in casa sbagliata: arrestato - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Sgancia la cocaina da 9 milioni di euro, ma sbaglia casa in Sardegna: arrestato pilota romano che imita i narcos https:… - CristinaCmr : RT @claudio_2022: Sgancia la cocaina da 9 milioni di euro, ma sbaglia casa in Sardegna: arrestato pilota romano che imita i narcos. https:… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Sgancia la cocaina da 9 milioni di euro, ma sbaglia casa in Sardegna: arrestato pilota romano che imita i narcos https:… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Sgancia la cocaina da 9 milioni di euro, ma sbaglia casa in Sardegna: arrestato pilota romano che imita i narcos https:… -