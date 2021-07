Sfilata Italia a Roma: Stato di incoerenza, maxi assembramenti e senza mascherine (Di giovedì 15 luglio 2021) La Sfilata dell’Italia campione d’Europa a Roma è il chiaro esempio di come vanno le cose in Italia. La nazione dei pezzi di carta, dove tutto deve essere in ordine, ma solo sulle carte, poi di fatto si può fare tutt’altro. Da questa mattina i tg segnalano contagi da Covid in rialzo ed un indice di contagio più alto, anche se le terapie intensive sono in diminuzione. Da più, parti, però si predica prudenza. Si continua a chiedere ai cittadini il rispetto delle regole, eppure è per primo lo Stato che non le rispetta. Quanto accaduto lunedì a Roma è qualcosa di clamoroso. La cosiddetta ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 luglio 2021) Ladell’campione d’Europa aè il chiaro esempio di come vanno le cose in. La nazione dei pezzi di carta, dove tutto deve essere in ordine, ma solo sulle carte, poi di fatto si può fare tutt’altro. Da questa mattina i tg segnalano contagi da Covid in rialzo ed un indice di contagio più alto, anche se le terapie intensive sono in diminuzione. Da più, parti, però si predica prudenza. Si continua a chiedere ai cittadini il rispetto delle regole, eppure è per primo loche non le rispetta. Quanto accaduto lunedì aè qualcosa di clamoroso. La cosiddetta ...

