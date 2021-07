Serie B e Serie C, i verdetti del Consiglio Federale: 6 squadre sono fuori dai giochi! (Di giovedì 15 luglio 2021) sono arrivate le decisioni del Consiglio Federale in relazione alle domande presentate dai club italiani per l’iscrizione ai prossimi campionati, si registrano defezioni per i campionati di Serie B e Serie C. sono stati comunicati i responsi, in particolar modo si registra il forfait del Chievo che al momento è escluso dal prossimo campionato cadetto. Il problema con l’Agenzia delle Entrate non sarebbe stato sistemato. Inoltre l’esposizione del club sarebbe molto pesante, 20 milioni di euro. Il Chievo dovrà aggrapparsi all’ultimo grado, il Coni ma la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 luglio 2021)arrivate le decisioni delin relazione alle domande presentate dai club italiani per l’iscrizione ai prossimi campionati, si registrano defezioni per i campionati diB eC.stati comunicati i responsi, in particolar modo si registra il forfait del Chievo che al momento è escluso dal prossimo campionato cadetto. Il problema con l’Agenzia delle Entrate non sarebbe stato sistemato. Inoltre l’esposizione del club sarebbe molto pesante, 20 milioni di euro. Il Chievo dovrà aggrapparsi all’ultimo grado, il Coni ma la ...

