Serie A, dal 2022 - 23 si cambia: basta maglie verdi (Di giovedì 15 luglio 2021) "Dalla stagione 2022 - 23 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento". Il verde non starà più bene sui campi della Serie A. Lo ha deciso la Lega che ha ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 luglio 2021) "Dalla stagione- 23 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento". Il verde non starà più bene sui campi dellaA. Lo ha deciso la Lega che ha ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : La maglia del Sassuolo a rischio? La Serie A mette al bando le maglie verdi dal 22/23 - sportmediaset : Serie B: il consiglio della Figc esclude il #Chievo dal campionato. #SportMediaset - GoalItalia : Svolta in Serie A ?? Dal 2022/23 mai più verde in campo ? - zazoomblog : Serie A dal 2022 - 23 si cambia: basta maglie verdi - #Serie #cambia: #basta #maglie #verdi - aureaoperatore1 : I futures sull'oro hanno recuperato oggi le perdite iniziali per allungare la loro serie di guadagni a una terza se… -