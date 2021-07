Sepe può tornare al Napoli, ma solo ad una condizione. Altri due club interessati (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Napoli sta ancora lavorando ad un eventuale secondo portiere, nel caso dovesse partire Ospina. In queste settimane si è fatto sovente il nome di Luigi Sepe: proprio di lui ha parlato Alfredo Pedullà, ai microfoni di SportItalia. Ecco quanto ha dichiarato: "Sepe? La sua situazione è particolare: può tornare al Napoli se parte Ospina o andare all'Inter per sostituire Radu. Sulle suen tracce c'è anche l'Hellas Verona, invece salta definitivamente la possibilità di andare al Genoa, visto l'imminente arrivo di Sirigu". Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilsta ancora lavorando ad un eventuale secondo portiere, nel caso dovesse partire Ospina. In queste settimane si è fatto sovente il nome di Luigi: proprio di lui ha parlato Alfredo Pedullà, ai microfoni di SportItalia. Ecco quanto ha dichiarato: "? La sua situazione è particolare: puòalse parte Ospina o andare all'Inter per sostituire Radu. Sulle suen tracce c'è anche l'Hellas Verona, invece salta definitivamente la possibilità di andare al Genoa, visto l'imminente arrivo di Sirigu".

Advertising

leone1995201925 : RT @Napoli_Report: #Sepe può tornare al #Napoli se partisse Ospina o può andare all'#Inter se partisse #Radu. Su di lui c'è anche l'#Hellas… - AAngelo1994 : @Napoli_Report @AlfredoPedulla @CalcioNapoli24 Ok Sepe può andare in 19 squadre - Napoli_Report : #Sepe può tornare al #Napoli se partisse Ospina o può andare all'#Inter se partisse #Radu. Su di lui c'è anche l'… - CalcioNapoli24 : - 100x100Napoli : Rai, in caso di addio di Ospina può tornare Sepe. Everton su Koulibaly, ma è distante dalla richiesta azzurra -

Ultime Notizie dalla rete : Sepe può Napoli, Sepe al posto di Ospina. L'Everton pensa a Koulibaly Napoli, Sepe può sostituire Ospina In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esperto di calciomercato Ciro Venerato, che si è soffermato sulla possibile partenza di Ospina e Koulibaly. ...

Rai, in caso di addio di Ospina può tornare Sepe. Everton su Koulibaly, ma è distante dalla richiesta azzurra Quindi, nel caso in cui il Napoli dovesse cedere Ospina, Sepe , che era candidato insieme all'ex Toro per la porta dei rossoblù e che è seguito anche dall'Inter, resiste come ipotesi di dodicesimo. ...

Sepe può tornare al Napoli, ma solo ad una condizione. Altri due club interessati SpazioNapoli Napoli,sostituire Ospina In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esperto di calciomercato Ciro Venerato, che si è soffermato sulla possibile partenza di Ospina e Koulibaly. ...Quindi, nel caso in cui il Napoli dovesse cedere Ospina,, che era candidato insieme all'ex Toro per la porta dei rossoblù e che è seguito anche dall'Inter, resiste come ipotesi di dodicesimo. ...