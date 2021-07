Selena Gomez lancia una linea di costumi da bagno per celebrare il body positivity

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 luglio 2021) Se devo fare il nome di una celebrità che in questi ultimi anni si è battuta per scardinare gli stereotipi della bellezza femminile, il primo che mi viene in mente è senza dubbio quello di Selena Gomez: non solo per il suo marchio beauty Rare, che invita le donne a essere se stesse, ma anche per la sua nuova linea di costumi da bagno realizzati nel pieno rispetto del body positivity: