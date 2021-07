Advertising

salernotoday : Scuole di Salerno e provincia, le nomine: cambiano 23 presidi - RTAlive1 : Provincia di Salerno, 23 nuovi presidi, ecco dove e chi dirigerà le scuole - Vincenz18921263 : @HoaraBorselli @Martina95190659 Se la gente capisse il perché....quanti soldi girano per queste museruole! Ogni gio… - salerno_vince : RT @SimoneAlliva: #Salvini: 'Punire chi aggredisce in base alle scelte sessuali ma togliamo dal #ddlZan i bambini, la teoria gender nelle s… - Informaticalv : La Provincia di Salerno ha concluso presso l’IIS Vico-De Vivo di Agropoli i “Lavori di manutenzione degli edifici s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Salerno

SalernoToday

All'istituto superiore Genovesi - Da Vinci arriva la dirigente scolastica Lea Celano (era all'Istituto comprensivo Gatto di Battipaglia). Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo alla ...... Dalila Nesci, e dalla presidente dell'Associazione Manden di, Grazia Biondi. 'È la ... Una, importante, è proprio quella dedicata al Piano per asili nido edell'infanzia. Per questo ...Stampa“Intenzione del ministero è stata sempre quella della scuola in presenza”. Un applauso ha seguito questa affermazione in Senato del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, rispondendo al sena ...Il consorzio, formato da sei comuni della provincia di Caserta, trova il sostegno politico, amministrativo ed economico della Regione per progetti di valorizzazione di territori come La Balzana, confi ...