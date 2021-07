Scuola, la Dad ha peggiorato una situazione già difficile (Di giovedì 15 luglio 2021) Ai genitori che hanno visto i figli arrancare nell’ultimo anno e mezzo fra scuola lontana e lezioni a distanza i dati pubblicati dall’Invalsi non hanno detto niente di nuovo. Negli ultimi due anni di scuola si è imparato di meno e, in una situazione già non rosea, questo ha portato gli studenti delle superiori ad avere competenze da scuole medie secondo l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione di valutazione. La prima cosa da fare è tornare in classe. Questo dicono tutti e su questo sta lavorando il governo. La via è la copertura vaccinale, pur restando l’obbligo di mascherina dovrebbe esserci un rientro senza il distanziamento richiesto finora. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 luglio 2021) Ai genitori che hanno visto i figli arrancare nell’ultimo anno e mezzo fra scuola lontana e lezioni a distanza i dati pubblicati dall’Invalsi non hanno detto niente di nuovo. Negli ultimi due anni di scuola si è imparato di meno e, in una situazione già non rosea, questo ha portato gli studenti delle superiori ad avere competenze da scuole medie secondo l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione di valutazione. La prima cosa da fare è tornare in classe. Questo dicono tutti e su questo sta lavorando il governo. La via è la copertura vaccinale, pur restando l’obbligo di mascherina dovrebbe esserci un rientro senza il distanziamento richiesto finora.

