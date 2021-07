Scuola, Cts favorevole: niente distanziamento per gli alunni vaccinati (Di giovedì 15 luglio 2021) In classe con i libri sul banco e il green pass nello zaino. Si valuta la possibilità di evitare il distanziamento nelle aule di Scuola se la copertura vaccinale sarà adeguata. Mancano... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 luglio 2021) In classe con i libri sul banco e il green pass nello zaino. Si valuta la possibilità di evitare ilnelle aule dise la copertura vaccinale sarà adeguata. Mancano...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Cts Scuola, Cts favorevole: niente distanziamento per gli alunni vaccinati Per quanto riguarda invece gli studenti la campagna è ancora nettamente indietro sui tempi, considerando che si tratta per lo più di minorenni, visto che in una scuola superiore solo i ragazzi del ...

Stadi, concerti e discoteche, come sarà il Green pass all'italiana La discussione è arrivata anche sul tavolo del governo che, con il Cts ha avviato la fase di studio. Su sanità e scuola, quindi per infermieri, medici e insegnanti, dico che se fai quel lavoro ti ...

Scuola, Cts favorevole: niente distanziamento per gli alunni vaccinati Il Messaggero Scuola, Cts favorevole: niente distanziamento per gli alunni vaccinati In classe con i libri sul banco e il green pass nello zaino. Si valuta la possibilità di evitare il distanziamento nelle aule di scuola se la copertura vaccinale sarà adeguata. Mancano solo due mesi ...

Il Governo e il Cts lavorano al green pass all'italiana La riunione della cabina di regia è prevista a giorni e una decisione potrebbe arrivare la prossima settimana. Tra i contrari al modello francese il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri e la ...

