Scoprono che l'Italia ha vinto l'Europeo in aereo: il boato sul volo Porto-Milano – Il video (Di giovedì 15 luglio 2021) «l'Italia è campione d'Europa…». Con voce gracchiante, dall'altoparlante il comandante del volo Porto-Milano di Ryanair nella serata di domenica 11 luglio ha annunciato ai passeggeri la vittoria della squadra di Giorgio Chiellini alla finale di Euro2020. Pochi secondi, neanche il tempo di finire la frase e dal fondo del velivolo si è alzato un boato fatto di urla e applausi. Il video, postato su TikTok dall'utente @blu jeans13 ha fatto il giro del web e qualcuno, ironico, commenta: «Ma chi caz*o parte durante la finale? Piuttosto dirotto l'aereo e atterro ...

