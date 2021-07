Scoperta la boutique dei tarocchi: spuntano tanti nomi vip (Di giovedì 15 luglio 2021) Tra i clienti la Roma bene, professionisti e alcuni vip. Borse, cinture e portafogli contraffatti con i nomi di importanti case di moda italiane ed estere Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Tra i clienti la Roma bene, professionisti e alcuni vip. Borse, cinture e portafogli contraffatti con idi imporcase di moda italiane ed estere

Advertising

GDF : #GDF #Roma: scoperta #boutique del #falso in un appartamento di Corso Francia. Sequestrati oltre 600 articoli… - infoitinterno : Scoperta ‘boutique del falso’ a Roma: riforniva anche i personaggi dello spettacolo - infoitinterno : Roma. Scoperta 'boutique del falso': sanzionati clienti del mondo dello spettacolo - Ettore572 : RT @GDF: #GDF #Roma: scoperta #boutique del #falso in un appartamento di Corso Francia. Sequestrati oltre 600 articoli #contraffatti riport… - _CarlottaMiller : RT @RaiNews: Il volume d’affari è stato quantificato in circa 850.000 euro -