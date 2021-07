Scontri tra ultras del Toro | arresti e perquisizioni

(Di giovedì 15 luglio 2021) Hanno visto appartenenti al grupporivale cenare nel locale La Caravella in via Fratelli Vasco 2 e hanno fatto irruzione aggredendo i clienti e lanciando piatti e sedie. Per questo la Digos di Torino ha arrestato due leader del gruppo “Granata 1969” di 19 e 24 anni, antrambi con precedenti e sottoposti a Daspo. I due sono accusati di reati di rapina, lesioni e danneggiamento aggravati, mentre un 23enne e in 17enne sono stati denunciati. I fatti risalgono alla sera del 19 giugno quando il gruppo ha visto i rivali di “Torino Hooligans” che solitamente si posizionano in Curva Primavera allo Stadio Olimpico-Grande Torino, a differenza degli ...

