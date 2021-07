Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Proseguono in rosso le principalidopo che le indicazioni in arrivo dalla Cina segnalano una ripresa economica in rntamento. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.831,5 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,59%), che ha toccato 71,97 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +108 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,70%. Tra i mercati del Vecchio Continente ...