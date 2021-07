Scandalo Vaticano, 506 mln di investimenti finanziari Un quinto di questi vanno contro la morale della Chiesa (Di giovedì 15 luglio 2021) Lo Scandalo Vaticano continua a occupare le pagine di cronaca dei giornali. L'inchiesta della Santa Sede non fa sconti e su diktat di Papa Francesco vuole far emergere tutte le manovre finanziarie sospette Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 luglio 2021) Locontinua a occupare le pagine di cronaca dei giornali. L'inchiestaSanta Sede non fa sconti e su diktat di Papa Francesco vuole far emergere tutte le manovree sospette Segui su affaritaliani.it

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Scandalo Vaticano: un quinto degli investimenti, contro la morale della Chiesa - Affaritaliani : Scandalo Vaticano: un quinto degli investimenti, contro la morale della Chiesa - antoninobill : RT @reportrai3: Confermate le accuse per i protagonisti dello scandalo Vaticano raccontato nel servizio Lo sterco del Diavolo: chiesto il r… - oknosureddit : Scandalo fondi Vaticano, il broker molisano Gianluigi Torzi non indietreggiò neanche davanti a Papa Francesco in pe… - Arsenio_ : RT @__lindbergh: Scandalo: @EnricoLetta, un segretario cattolico che, da laico, non si sottomette al Vaticano. Roba da pazzi. -