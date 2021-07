Sardegna, un aereo privato ha lasciato cadere una borsa con 8 chili di cocaina. Ma ha sbagliato mira (Di giovedì 15 luglio 2021) In Sardegna gli abitanti di Baratili San Pietro hanno assistito ad una scena surreale: una pioggia di cocaina causata da un aereo del valore di 9 milioni di Euro. I cieli di Baratili San Pietro in Sardegna si sono tinti di bianco, il bianco della cocaina trasportata da un aereo privato responsabile di un grave errore, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 luglio 2021) Ingli abitanti di Baratili San Pietro hanno assistito ad una scena surreale: una pioggia dicausata da undel valore di 9 milioni di Euro. I cieli di Baratili San Pietro insi sono tinti di bianco, il bianco dellatrasportata da unresponsabile di un grave errore, L'articolo proviene da Leggilo.org.

