Sardegna, un aereo privato ha lasciato cadere una borsa con 8 chili di cocaina. Ma ha sbagliato mira (Di giovedì 15 luglio 2021) In Sardegna gli abitanti di Baratili San Pietro hanno assistito ad una scena surreale: una pioggia di cocaina causata da un aereo del valore di 9 milioni di Euro. I cieli di Baratili San Pietro in Sardegna si sono tinti di bianco, il bianco della cocaina trasportata da un aereo privato responsabile di un grave errore, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 luglio 2021) Ingli abitanti di Baratili San Pietro hanno assistito ad una scena surreale: una pioggia dicausata da undel valore di 9 milioni di Euro. I cieli di Baratili San Pietro insi sono tinti di bianco, il bianco dellatrasportata da unresponsabile di un grave errore, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Sardegna un aereo privato ha lasciato cadere una borsa con 8 chili di cocaina. Ma ha sbagliato mira - #Sardegna… - Luisa_Taglia : @Baldo14603459 Io ho incontrato lo zio Bergomi in aereo andando o tornando dalla Sardegna. Posso restare? ?? - sandra33837 : @GiuliaPier2 @GiuliaSalemi93 Invece secondo me prende l’aereo va a Roma cambia valigia riprende il treno e va a Mil… - walter37688434 : Se Giuly, fosse stata Single, avrebbe preso l'aereo per andare in questo evento Sardegna, TRUCCATA al 100%..?? Vero… - DitomedioXl : @FeDSci1 se lo scopre Masala viene in Sardegna a vaccinarsi con l'aereo. -