Santa Rosalia | patrona Palermo | vita e perché si festeggia oggi

(Di giovedì 15 luglio 2021) La festa di, ricorre proprio nella giornata di. Ma chi era esiil 15 luglio? Scopriamolo insieme.Sinibaldi,, nacque a( o almeno presumibilmente) nel 1130. Quanto alla sua nascita si narra che pochi anni prima, precisamente nel 1128, Re Ruggero II di Sicilia ( zio di) ebbe una apparizione ce gli disse: «Ruggero, io ti annuncio che, per volere di Dio, nascerà nella casa di Sinibaldo, tuo congiunto, una rosa senza spine». Proprio per ...

Advertising

drag_on_air : @cassandro91 @jew_lyo Come bomboniera una palla di vetro con dentro il castello di Castelvetrano e Santa Rosalia - YDENISDELAPORTE : RT @ComunePalermo: Buongiorno #Palermo - Viva Palermo e Santa Rosalia - CCultIlSentiero : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Festino di Santa Rosalia, il messaggio di Lorefice, 'Il profumo della nostra Patrona attraversi tutta la… - ClareLouHart : RT @LeolucaOrlando1: Viva Palermo e Santa Rosalia! - PalermoToday : Ippodromo, una figlia di Varenne trionfa nel centrale: a Blue di Girifalco il premio “Festino di Santa Rosalia”… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Rosalia

Il carro trionfale dilascerà i Quattro Canti di Palermo il 19 luglio, giorno in seguito al quale troverà la sua collocazione definitiva di fronte Palazzo Galletti, in Piazza Marina. La struttura restaurata ...Alla figlia di Varenne e La Vida Loca, nell'occasione "in coppia" con Giuseppe Porzio, è andato il premio "Festino di". Prima vittoria sulla pista palermitana per Spirit D'Asolo, che ...Nel giorno del Festino e della commemorazione per S. Rosalia anche il Palermo Calcio Popolare rinnova i simboli della città ...La Sicilia rischia la zona gialla? Preoccupa di certo la risalita costante dei contagi. Ieri, si sono sfiorati i 300 casi giornalieri (288) e il tasso di ...