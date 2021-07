Santa Rosalia e il vescovo in elicottero per benedire Palermo (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Una benedizione dall'alto. Il reliquiario di Santa Rosalia, nel giorno della festa della patrona di Palermo, ha sorvolato la città a bordo di un elicottero dell'Esercito, con l'arcivescovo Corrado Lorefice e il sindaco Leoluca Orlando. Una richiesta speciale di protezione in occasione del 397esimo Festino andato in scena senza corteo per evitare assembramenti. "La proposta di Santa Rosalia - dice don Corrado nel suo messaggio alla città - è quella di 'salire in alto', accettare il rischio di guardare la nostra vita dall'alto per guadagnarne una visione nuova. Uscire ... Leggi su agi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Una benedizione dall'alto. Il reliquiario di, nel giorno della festa della patrona di, ha sorvolato la città a bordo di undell'Esercito, con l'arciCorrado Lorefice e il sindaco Leoluca Orlando. Una richiesta speciale di protezione in occasione del 397esimo Festino andato in scena senza corteo per evitare assembramenti. "La proposta di- dice don Corrado nel suo messaggio alla città - è quella di 'salire in alto', accettare il rischio di guardare la nostra vita dall'alto per guadagnarne una visione nuova. Uscire ...

