Sancho | «Chiedo perdono per il rigore sbagliato Ma l’odio non vincerà mai»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 luglio 2021) Jadonricorderà a lungo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Insieme quelli di Rashford e Saka, il suo è stato il terzofallito dalla Nazionale di Southgate, che ne hanno decretato la sconfitta. I tre calciatori inglesi sono stati oggetto di offese razziste sui social. Sono state arrestate, per questo, finora, 5 persone. Nei giorni scorsi, Rashford aveva chiesto scusa con una lettera per l’errore dal dischetto. Lo ha fatto anche. ?”Mi sono preso qualche giorno per riflettere sulla finale di domenica scorsa e tuttora provo un miscuglio di emozioni. Vorrei chiedereai miei compagni, ...