San Lorenzello | esemplare di gufo reale salvato dalla Polizia Municipale 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – A Sanil personale dellaMunicipale, nella serata di ieri, ha prestato soccorso a un giovanediche non riusciva più a sollevarsi in volo. Dopo averlo messo in sicurezza, nel primo pomeriggio di oggi è stato affidato alle prime cure della Federazione Nazionale Pro Vita di Benevento di cui è presidente Filomeno Bovino, per essere poi trasferito a Napoli presso il Centro di Recupero Animali Selvatici di Napoli (C.R.A.S.) per le cure e la reimmissione nel territorio di provenienza. “Ringrazio di ...