Saman è sepolta qui | a che punto sono le indagini

Advertising

raffaele2581942 : Saman, investigatori: 'Sepolta nelle terre di Novellara' - Open_gol : Chi indaga non crede all'ipotesi rapimento - Daniele_Manca : «Saman Abbas è sepolta qui nelle serre a Novellara, la troveremo»- Gli investigatori: «Le ricerche sono solo sospes… - LauraMlb7 : «Saman è sepolta qui, ne siamo sicuri: la troveremo» - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Saman Abbas è sepolta qui nelle serre a Novellara, la troveremo» -

Ultime Notizie dalla rete : Saman sepolta

Dove si trova il corpo diA parlare è stato un carabiniere impegnato nelle ricerche che ha spiegato, come riportato dal Corriere : "Certo, siamo sicuri che il corpo disia seppellito lì, ...Abbas: parlano gli investigatori In questo caso l'attesa riguarda ciò che può emergere da un'inchiesta giudiziaria che vede la collaborazione dell'Interpol e che è estesa in tutta Europa. Un ...Le ricerche sono state sospese dopo 67 giorni, ma gli investigatori sono certi che troveranno il corpo della 18enne pachiistana ...“Saman Abbas è sepolta a Novellara, non crediamo sia stata portata in Pakistan”. Lo hanno detto le forze dell’ordine impegnate nelle ricerche della 18enne scomparsa dopo essersi opposta a un matrimoni ...