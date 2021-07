Salernitana, i convocati per il ritiro a Cascia: tanti gli assenti (Di giovedì 15 luglio 2021) La Salernitana ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Cascia. Una rosa che preoccupa i tifosi, poiché sia numericamente sia qualitativamente non è può competere per l’obiettivo salvezza. “La querelle multiproprietà ha ritardato la programmazione, a breve incontrerò l’amministratore delegato per fare il punto della situazione” ha detto il ds Fabiani. Assente Valerio Mantovani che proseguirà il suo percorso riabilitativo in città, così come Pawel Jaroszynski. Restano a Salerno anche Kupisz, Firenze, Giannetti e Guerrieri. Di seguito la lista completa: Portieri: Belec, De Matteis, Russo; Difensori: Aya, Bogdan, ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Laha diramato la lista deiper ildi. Una rosa che preoccupa i tifosi, poiché sia numericamente sia qualitativamente non è può competere per l’obiettivo salvezza. “La querelle multiproprietà ha ritardato la programmazione, a breve incontrerò l’amministratore delegato per fare il punto della situazione” ha detto il ds Fabiani. Assente Valerio Mantovani che proseguirà il suo percorso riabilitativo in città, così come Pawel Jaroszynski. Restano a Salerno anche Kupisz, Firenze, Giannetti e Guerrieri. Di seguito la lista completa: Portieri: Belec, De Matteis, Russo; Difensori: Aya, Bogdan, ...

