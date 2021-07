Salernitana e Parma su un giocatore del Napoli | la situazione

(Di giovedì 15 luglio 2021) Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ilpotrebbe cedere Gennaro Tutino in questa finestra di calciomercato. Secondo il quotidiano, interessati al giovane napoletano ci sono(con il quale ilè in ottimi rapporti grazie alle cessioni dei tempi recenti) e. Proprio a Salerno, ilha brillato nel corso della scorsa stagione portando i granata in Serie A anche grazie alle sue marcature e le sue giocate. Sono in corso i colloqui tra le dirigenze campane per riportare ilpiù a Sud della Regione.

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Parma

Negli ultimi giorni era concreta la pista che lo porterebbe in forza alper puntare alla promozione in A. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, però, lapotrebbe avere la ...Le 20 protagoniste sono pronte a darsi battaglia con le neo promosse Empoli,e Venezia in luogo delle retrocesse Benevento, Crotone e. Inizio della nuova stagione fissato per il ...Il futuro di Gennaro Tutino resta molto incerto. Il giocatore è partito in ritiro con il Napoli di Spalletti che ha deviso di valutarlo durante gli allenamenti, ma la situazione resta in divenire. Nei ...La Salernitana farà un tentativo per il ritorno di Tutino. Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, non si è chiusa la trattativa tra Napoli e Parma nei giorni precedenti per la cessio ...