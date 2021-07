Saka: «Sono stato male dopo il rigore sbagliato. Non c’è posto per il razzismo nel calcio» (Di giovedì 15 luglio 2021) dopo Rashford e Sancho, anche Saka utilizza i social per dire la sua dopo il rigore sbagliato contro l’Italia nella finale di Euro 2020. “Sono stato lontano dai social per qualche giorno per passare del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Sento che devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e fatto sentire il loro amore. È stato un onore far parte della Nazionale inglese che dà l’esempio, Sono fratelli per la vita e Sono grato per tutto ciò che ho imparato da ognuno dei giocatori e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021)Rashford e Sancho, ancheutilizza i social per dire la suailcontro l’Italia nella finale di Euro 2020. “lontano dai social per qualche giorno per passare del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Sento che devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e fatto sentire il loro amore. Èun onore far parte della Nazionale inglese che dà l’esempio,fratelli per la vita egrato per tutto ciò che ho imparato da ognuno dei giocatori e ...

