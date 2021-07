Saka rompe il silenzio: la lettera dopo l’errore contro l’Italia e gli insulti vergognosi (Di giovedì 15 luglio 2021) Bukayo Saka ha fallito il rigore decisivo nella partita di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, la squadra di Roberto Mancini si è laureata campione d’Europa dopo l’errore del calciatore dell’Inghilterra. Non è stato sicuramente il principale responsabile della sconfitta per la squadra di Southgate, ma i tifosi hanno deciso di prendere di mira il calciatore di origini nigeriane. Il giocatore ha deciso di scrivere una lunga lettera: “Sono rimasto lontano dai social per alcuni giorni per trascorrere del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Questo messaggio non servirà a spiegare quanto sono grato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 luglio 2021) Bukayoha fallito il rigore decisivo nella partita di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, la squadra di Roberto Mancini si è laureata campione d’Europadel calciatore dell’Inghilterra. Non è stato sicuramente il principale responsabile della sconfitta per la squadra di Southgate, ma i tifosi hanno deciso di prendere di mira il calciatore di origini nigeriane. Il giocatore ha deciso di scrivere una lunga: “Sono rimasto lontano dai social per alcuni giorni per trascorrere del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Questo messaggio non servirà a spiegare quanto sono grato ...

