Saka | messaggio dopo gli insulti razzisti | «L’amore vince sempre»

(Di giovedì 15 luglio 2021) Bukayoha decretato la vittoria dell’Italia ad Euro 2020 con l’errore dal dischetto: ecco le parole del calciatore inglese Bukayorompe il silenziogliricevutil’errore (decisivo) dal dischetto nella finale di Euro 2020. «Sono stato qualche giorno lontano dai social media per trascorrere del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Questonon renderà giustizia alla mia gratitudine per tuttoche ho ricevuto e sento di dover ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. È stato ...

liliumsdaughter : nessuno crede serva a distruggere il razzismo ma serve a dimostrare che si crede in cosa c'è dietro quel simbolo e… - d_trulliaj : @h0ecate io però mostro empatia nei confronti di Saka (ho anche commentato un messaggio di consolazione sul suo ins… - gipscli : #EURO2020 Nemo propheta in patria! Si attaglia a squadra inglese autoerettasi a paladina BLM con stucchevole sceneg… -

