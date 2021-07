Ryanair | O' Leary | Pronti a investire 4 miliardi di dollari in Italia

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - "Ai ministri Giorgetti e Garavaglia ho spiegato che crediamo che ci siano enormi opportunità per il turismo innei prossimi 4 anni ma chiediamo di cancellare la cancellazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco che pesa per 6,5 euro per ogni passeggero, e penalizza il vostro paese nelle scelte dei turisti europei". Lo spiega all'Adnkronos l'ad diMicheal O', dicendosi convinto che eliminando questo balzello si possa "aumentare fino al 50%" il traffico aereo verso l'. "Prima del Covid - ricorda -trasportava 40 milioni di passeggeri in ...

la Repubblica

