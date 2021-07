Rugby | Italdonne a Parma per il secondo collegiale estivo | le convocate

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dal 22 al 25 luglio, in quel diandrà in scena ildell’del. Non appena le atlete arriveranno nella città ducale, verranno sottoposte ad un test antigenico per evitare indesiderate positività al Covid-19. Il raduno volgerà invece a termine nella mattinata di domenica 25 luglio, con le giocatrici che faranno ritorno a casa. Spiccano le assenze di Ilaria Arrighetti e Serena Settembri; da segnalare invece i ritorni di Lucia Cammarano e Sara Barattin. Di seguito l’elenco completo delle convocazioni dal responsabile tecnico Andrea Di Giandomenico: ...

... dal 5 all'8 agosto e infine dal 19 al 22 agosto La nazionale maggiore difemminile ha chiuso ... responsabile tecnico dell', anche la comasca Maria Magatti ormai un punto di forza della ...... il Manager Italseven Orazio Arancio, l'atleta scuola IVPCBenevento e della Nazionale Seven Giovanni D'Onofrio, e lo storico capitano dell'Silvia Gaudino. Una giornata intensa e ...Dal 22 al 25 luglio, in quel di Parma andrà in scena il secondo collegiale estivo dell'Italdonne del rugby. La lista delle convocate.Parma si appresta ad ospitare nuovamente l’Italdonne per il secondo collegiale estivo in calendario dal 22 al 25 luglio. Sede degli allenamenti la struttura federale di Moletolo, la Cittadella del ...