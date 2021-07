Rugby | British & Irish Lions | recupero record | col Sudafrica ci sarà Alun Wyn Jones

(Di giovedì 15 luglio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio della serie tra ile ie se il campo nelle ultime ore non ha sorriso ai ragazzi di Gatland, le notizie dallo spogliatoio sono decisamente migliori. I, infatti, hanno perso il test contro il“A” per 17-13 nel percorso d’avvicinamento alle sfide più importanti, ma ritrovano il loro leader.Wyn, gallese da 148 caps in nazionale e già 9 con i...

Si naviga a vista invece nel tour dei British & Irish Lions in Sudafrica: la squadra diretta da Warren Gatland ha sconfitto gli Sharks per 71 - 31 segnando 11 mete. Ad aprire la giornata erano stati ...C'è un momento in cui mettere da parte ogni domanda e andare semplicemente avanti, verso un'altra touche, un'altra mischia, un'altra corsa ...Non ha pace il tour dei British & Irish Lions in Sudafrica. Rinviato di un anno nel 2020 a causa della pandemia, ora la sfida finale contro i campioni del mondo è in forte dubbio dopo che ci sono stat ...