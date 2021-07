Rotary Club Valle Telesina, sabato il passaggio di consegne per la presidenza (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Con il passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Caterina Pellegrino e il Presidente Ciro Palma prende il via l’anno 2021/2022 del Rotary Club Valle Telesina. La cerimonia del passaggio al nuovo corso avverrà sabato 17 luglio al Grand Hotel Telese alla presenza del Governatore del distretto 2101 Costantino Astarita. Ciro Palma continuerà l’azione intrapresa dal Presidente uscente che, nonostante la pandemia ha lasciato segni concreti alla comunità di presenza che rimarranno indelebili per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Con ildelletra la Presidente uscente Caterina Pellegrino e il Presidente Ciro Palma prende il via l’anno 2021/2022 del. La cerimonia delal nuovo corso avverrà17 luglio al Grand Hotel Telese alla presenza del Governatore del distretto 2101 Costantino Astarita. Ciro Palma continuerà l’azione intrapresa dal Presidente uscente che, nonostante la pandemia ha lasciato segni concreti alla comunità di presenza che rimarranno indelebili per ...

