Rosalinda Cannavò irrigidita per il bacio di Dayane Mello | parla il fotografo e smentisce l’attrice siciliana

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 luglio 2021)è stata una delle protagoniste dell’intervista rilasciata dae Andrea Zenga al settimanale Chi.infatti oltre a raccontare della forte passione tra lei e il fidanzato, è tornata are del suo rapporto con lae del loro ultimo incontro: Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho rivistoper uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato una stampo fortissimo, un po come succedeva nella casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono ...