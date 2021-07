Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, la verità sul bacio: testimone vuota il sacco – FOTO (Di giovedì 15 luglio 2021) Un’amicizia ben consolidata all’interno del Grande Fratello VIP, ma poi qualcosa è andato storto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò Chi non ha mai visto del tenero tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, probabilmente non ha visto l’ultima edizione del Grande Fratello VIP. La loro meravigliosa amicizia, forse qualcosa in più, è cominciata a vacillare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Un’amicizia ben consolidata all’interno del Grande Fratello VIP, ma poi qualcosa è andato storto traChi non ha mai visto del tenero tra, probabilmente non ha visto l’ultima edizione del Grande Fratello VIP. La loro meravigliosa amicizia, forse qualcosa in più, è cominciata a vacillare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

chapmns : rosalinda cannavò in: 'audio velocizzati' - tuttifen0meni : Buongiorno #mellos Rosalinda Cannavò in Zenga è una persona pericolosa è deve stare lontano da Dayane e dai suoi ca… - RoJuventina : Buongiorno Adua Del Vesco Rosalinda Cannavò Petalo! - GemaM21 : RT @GiuseppeporroIt: Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, il fotografo dello shooting parla del bacio avvenuto tra le due ex gieffine sul set… - Addictedtolif39 : RT @GiuseppeporroIt: Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, il fotografo dello shooting parla del bacio avvenuto tra le due ex gieffine sul set… -