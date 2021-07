Roma, Zaniolo in gol con la fascia da capitano: “Che bella giornata” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Che bella giornata”. Nicolò Zaniolo commenta così sui propri social il ritorno al gol, seppur in amichevole, con la maglia della Roma contro il Montecatini dopo il lungo infortunio che gli ha fatto saltare Euro 2020. Il centrocampista classe 2000 ha segnato su rigore nel 10-0 contro i dilettanti nella prima uscita – a porte chiuse – dei giallorossi guidati da José Mourinho e ha anche indossato la fascia da capitano. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “Che”. Nicolòcommenta così sui propri social il ritorno al gol, seppur in amichevole, con la maglia dellacontro il Montecatini dopo il lungo infortunio che gli ha fatto saltare Euro 2020. Il centrocampista classe 2000 ha segnato su rigore nel 10-0 contro i dilettanti nella prima uscita – a porte chiuse – dei giallorossi guidati da José Mourinho e ha anche indossato lada. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Zaniolo in gol con la fascia da capitano: 'Che bella giornata' - infoitsport : La Roma stende il Montecatini 10-0. Zaniolo (anche capitano) gioca 45' e segna: «Che bella giornata» - infoitsport : Roma, 10 gol al Montecatini nella prima sgambata stagionale: Dzeko out, Zaniolo in gol - infoitsport : La prima Roma di Mourinho travolge il Montecatini: ritorno al gol per Zaniolo - infoitsport : Roma, 10-0 al Montecatini: per Zaniolo gol e fascia da capitano -