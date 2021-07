CorriereCitta : Roma, sgominata Baby Gang incubo del quartiere Marconi: denunciati 14 ragazzini (VIDEO) - TerryEmpyre : RT @_DAGOSPIA_: TRUFFATORI VESTITI DA CARDINALI PRESI DAI CARABINIERI VESTITI DA PRETI:A ROMA SGOMINATA LA BANDA DEL - rimbambuu_ : RT @_DAGOSPIA_: TRUFFATORI VESTITI DA CARDINALI PRESI DAI CARABINIERI VESTITI DA PRETI:A ROMA SGOMINATA LA BANDA DEL - PaoloX68 : RT @_DAGOSPIA_: TRUFFATORI VESTITI DA CARDINALI PRESI DAI CARABINIERI VESTITI DA PRETI:A ROMA SGOMINATA LA BANDA DEL - _DAGOSPIA_ : TRUFFATORI VESTITI DA CARDINALI PRESI DAI CARABINIERI VESTITI DA PRETI:A ROMA SGOMINATA LA BANDA DEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sgominata

PESCARA.dalla guardia di finanza di Pescara e dalla polizia stradale una vasta organizzazione ... Sabino Sciascia di Bari ,Tiberio Leonardo Nitu (Romania), Farid Zini di, Gabriele ...E' statauna banda di ladri che spillava soldi alle persone presentandosi alla porta come ... così come documentato dai militari della CompagniaCentro, per un valore di quasi 1.7 milioni ...Blitz dei finanzieri a Roma ha portato alla scoperta della vendita di borse contraffatte. Nella lista c'è il nome di Michela Quattrociocche.L’investigazione si è dimostrata decisiva per il censimento della destinazione finale di un ingente carico di sostanza stupefacente di tipo cocaina presso il porto di Gioia Tauro ...