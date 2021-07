Roma. Scoperta 'boutique del falso': sanzionati clienti del mondo dello spettacolo (Di giovedì 15 luglio 2021) Trovati in un appartamento di Corso Francia oltre 600 articoli - borse, cinture e portafogli – riproducenti i modelli e i marchi delle note case Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga. ?Il volume d’affari è stato quantificato in circa 850.000 euro: la donna che gestiva l'attività dovrà rispondere anche di evasione fiscale Leggi su rainews (Di giovedì 15 luglio 2021) Trovati in un appartamento di Corso Francia oltre 600 articoli - borse, cinture e portafogli – riproducenti i modelli e i marchi delle note case Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga. ?Il volume d’affari è stato quantificato in circa 850.000 euro: la donna che gestiva l'attività dovrà rispondere anche di evasione fiscale

