Roma | prestiti Covid | presa la ' gang dei quattro' | tassi fino al 480%

(Di giovedì 15 luglio 2021) 'Te stacco la capoccia, quando te incontro te levo un dente alla volta. Non mi costringere a farti cercare, ho amici che lavorano in questura'. Minacce esplicite, violente, spesso seguite da qualche ...

leggo.it

Il quartier generale della banda erano le zone dell'Eur, del Tintoretto, Marconi, Appio e Portuense, dove venivano fissati appuntamenti con i clienti, concessi idi denaro ed effettuate le ...- Sulla base di dati preliminari, sarebbero ancora attive moratorie (ex lege e volontarie) per ... Attraverso 'Garanzia Italia' di SACE i volumi deigarantiti raggiungono i 26,4 miliardi di ...«Te stacco la capoccia, quando te incontro te levo un dente alla volta. Non mi costringere a farti cercare, ho amici che lavorano in questura». Minacce esplicite, violente, spesso ...Emilio OrlandoTe stacco la capoccia, quando te incontro te levo un dente alla volta. Non mi costringere a farti cercare, ho amici che lavorano in questura. Minacce esplicite, violente, spesso seguite.