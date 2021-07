Roma, il giorno di Zaniolo: oggi in campo 311 dopo l’infortunio (Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in campo a 9 mesi dall’infortunio al ginocchio Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo ed essere ancora una volta protagonista con la maglia della Roma. E oggi sarà il grande giorno per il talento italiano pronto disputare nuovamente una partita a 311 giorni dall’infortunio al ginocchio patito in Nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Zaniolo scenderà in campo nella prima amichevole estiva dei giallorossi di quest’oggi contro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolòè pronto a tornare ina 9 mesi dalal ginocchio Nicolòscalpita per tornare ined essere ancora una volta protagonista con la maglia della. Esarà il grandeper il talento italiano pronto disputare nuovamente una partita a 311 giorni dalal ginocchio patito in Nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,scenderà innella prima amichevole estiva dei giallorossi di quest’contro ...

Advertising

SeaWatchItaly : Abbiamo illuminato Roma con il NO alla cooperazione con la #Libia. A un giorno dal voto in Parlamento #SeaWatch ha… - _Carabinieri_ : #Roma: questa mattina, in via Pietro Cossa angolo via Federico Cesi, nel giorno dell’anniversario della nascita del… - ItalianNavy : Il Tricolore sventola gioioso sulla poppa di #naveItalia nel giorno in cui la #Nazionale di calcio riporta a Roma l… - Letizia22995499 : @Mary96231807 Hai ragione Mery io sono di Roma ma non sono mai andata sotto casa sua, spero un giorno d'incontrarlo… - Lukas__2021 : RT @Lunadargento5: Buon giorno, Francia, Grecia, Irlanda scendono in piazza... L Italia è stanca per aver festeggiato la vittoria degli eu… -