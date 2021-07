Roma, Florenzi convocato al ritiro in Portogallo: può entrare nella rosa (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 luglio 2021 - Le priorità del mercato della Roma potrebbero cambiare: Jose Mourinho ha rivalutato la rosa, scegliendo con cura gli elementi che formeranno la squadra per la prossima stagione, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021), 15 luglio 2021 - Le priorità del mercato dellapotrebbero cambiare: Jose Mourinho ha rivalutato la, scegliendo con cura gli elementi che formeranno la squadra per la prossima stagione, ...

Advertising

EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - MariniS1974 : RT @romanewseu: #Florenzi-Roma, i tifosi non hanno dubbi: “Abbiamo il terzino in casa e ne cerchiamo altri sul mercato?” #ASRoma #Romanewse… - keenaroma : @Datafriedkin Tra i terzini in rosa Florenzi è il più forte!!! Nazionale, gli altri non sanno nemmeno cosa sia gio… - romanewseu : #Florenzi-Roma, i tifosi non hanno dubbi: “Abbiamo il terzino in casa e ne cerchiamo altri sul mercato?” #ASRoma… - infoitsport : Roma, Florenzi convocato per il Portogallo. Ma il futuro è ancora in bilico -