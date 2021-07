Roma e Mourinho, debutto al buio. Che attesa per Zaniolo! (Di giovedì 15 luglio 2021) La Roma prepara la prima uscita al buio. L'esordio di Mourinho , nell'amichevole contro il Montecatini , è in programma alle 18 a Trigoria, con il centro sportivo blindato. Chiuso per i tifosi e per i ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021) Laprepara la prima uscita al. L'esordio di, nell'amichevole contro il Montecatini , è in programma alle 18 a Trigoria, con il centro sportivo blindato. Chiuso per i tifosi e per i ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Non voglio la Roma di Mourinho, voglio la Roma dei romanisti” ?? - virginiaraggi : Insieme a José Mourinho nei Musei Capitolini. Buon lavoro Special One! #Roma #Mourinho - angelomangiante : #Mourinho: ' Non è la Roma di Mourinho. È la Roma dei romanisti. Io sono solo uno in più, niente di più. Sono qui p… - siamo_la_Roma : ???? #Mourinho ha fatto ritrovare la fiducia a #Dzeko ?? Il bosniaco da punto interrogativo a sicura colonna della p… - OdeonZ__ : Rui Patricio non si nasconde: 'A Roma per vincere titoli. Mou? Un sogno' -