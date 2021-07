Roma, debutto e ritorno: Mourinho e Zaniolo contro il Montecatini (Di giovedì 15 luglio 2021) A Trigoria va in scena oggi alle 18:00 la prima partita dell’era Mou. Dopo 9 mesi Zaniolo tornerà finalmente in campo in amichevole Prima partita, primi indizi sulla Roma che sarà. A Trigoria però l’amichevole contro il Montecatini sarà praticamente blindata: non saranno ammessi ne giornalisti ne telecamere. Solo i protagonisti delle due squadre potranno valutare il percorso della neonata squadra di Mou, la quale al momento ha ufficializzato solo l’acquisto del nuovo portiere Rui Patricio. Anche se a questa voce andrebbe aggiunto un altro calciatore, a lungo fuori per infortunio: Nicolò Zaniolo. Il ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021) A Trigoria va in scena oggi alle 18:00 la prima partita dell’era Mou. Dopo 9 mesitornerà finalmente in campo in amichevole Prima partita, primi indizi sullache sarà. A Trigoria però l’amichevoleilsarà praticamente blindata: non saranno ammessi ne giornalisti ne telecamere. Solo i protagonisti delle due squadre potranno valutare il percorso della neonata squadra di Mou, la quale al momento ha ufficializzato solo l’acquisto del nuovo portiere Rui Patricio. Anche se a questa voce andrebbe aggiunto un altro calciatore, a lungo fuori per infortunio: Nicolò. Il ...

