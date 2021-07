Roma, chiusa la boutique che vendeva borse di lusso false. Tra i clienti anche VIP e professionisti (Di giovedì 15 luglio 2021) Una ‘boutique del falso’ in un appartamento dei quartieri più in della Capitale, quello di Corso Francia. È quanto emerso dalle indagini condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Una donna di circa 50 anni avvicinava i suoi possibili clienti tra i saloni di bellezza e i club esclusivi di Roma Nord per poi invitarli nella propria abitazione, mostrando loro articoli di ‘alta qualità’. Tutti falsi. La donna riforniva anche celebrità, vip e professionisti che poi annotava in una lista dettagliata accanto alle somme da loro pagate. Nel corso di una perquisizione, le forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Una ‘del falso’ in un appartamento dei quartieri più in della Capitale, quello di Corso Francia. È quanto emerso dalle indagini condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di. Una donna di circa 50 anni avvicinava i suoi possibilitra i saloni di bellezza e i club esclusivi diNord per poi invitarli nella propria abitazione, mostrando loro articoli di ‘alta qualità’. Tutti falsi. La donna rifornivacelebrità, vip eche poi annotava in una lista dettagliata accanto alle somme da loro pagate. Nel corso di una perquisizione, le forze ...

Advertising

franknocode : RT @fattoquotidiano: Virginia Raggi disporrà la riapertura della discarica di Albano. Non solo. Dice anche se si impegnerà per rimettere in… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Virginia Raggi disporrà la riapertura della discarica di Albano. Non solo. Dice anche se si impegnerà per rimettere in… - LelioLpjr03 : RT @fattoquotidiano: Virginia Raggi disporrà la riapertura della discarica di Albano. Non solo. Dice anche se si impegnerà per rimettere in… - PaoloCaminiti1 : RT @ilgiornale: Tra i clienti la Roma bene, professionisti e alcuni vip. Borse, cinture e portafogli contraffatti con i nomi di importanti… - MichelMarconi : RT @lucianoghelfi: #Rifiuti, #Roma al collasso: #M5S fa mancare il numero legale nell’assemblea capitolina. Opposizioni furiose con la #Rag… -