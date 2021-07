Ritorno a scuola, Di Meglio (Gilda): “Dati Invalsi siano monito contro la DaD. Servono interventi completi” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Gli esiti delle prove Invalsi, purtroppo un disastro annunciato, squarciano il velo su tutti i limiti di quel surrogato di scuola che è la didattica a distanza. Il ricorso alla Dad, reso inevitabile nel marzo dello scorso quando è esplosa la pandemia, è diventato poi eccessivo, e dunque sempre più dannoso per gli apprendimenti degli L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) “Gli esiti delle prove, purtroppo un disastro annunciato, squarciano il velo su tutti i limiti di quel surrogato diche è la didattica a distanza. Il ricorso alla Dad, reso inevitabile nel marzo dello scorso quando è esplosa la pandemia, è diventato poi eccessivo, e dunque sempre più dannoso per gli apprendimenti degli L'articolo .

Advertising

renatobrunetta : Favorevole a estensione del #GreenPass per il ritorno alla normalità di tutte le attività (scuola, luoghi di lavoro… - gennaromigliore : Gira e rigira, il conto lo pagano sempre i ragazzi. Impegno massimo di tutte le forze politiche per un ritorno sicu… - BrunoGiannarel1 : RT @renatobrunetta: Favorevole a estensione del #GreenPass per il ritorno alla normalità di tutte le attività (scuola, luoghi di lavoro, oc… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Di Meglio (Gilda): “Dati Invalsi siano monito contro la DaD. Servono interventi completi” - gioalbarosa : Rapporto Invalsi: i danni (notevoli) della Dad alla scuola italiana -