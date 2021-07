(Di giovedì 15 luglio 2021) Hanno visto appartenenti al grupporivale cenare nel locale La Caravella in via Fratelli Vasco 2 e hanno fatto irruzione aggredendo i clienti e lanciando piatti e sedie. Per questo la Digos di Torino ha arrestato due leader del gruppo “Granata 1969” di 19 e 24 anni, antrambi con precedenti e sottoposti a Daspo. I due sono accusati di reati di rapina, lesioni e danneggiamento aggravati, mentre un 23enne e in 17enne sono stati denunciati. I fatti risalgono alla sera del 19 giugno quando il gruppo ha visto idi “Torino Hooligans” che solitamente si posizionano in Curva Primavera allo Stadio Olimpico-Grande Torino, a ...

Advertising

nuovasocieta : Rissa tra ultras rivali del Toro, arresti e denunce - sportface2016 : #Torino, rissa tra fazioni di tifosi: due arresti e due denunce - virgiliopaolo : @ottogattotto Non è così: questa è una rissa tra hooligan inglesi PRIMA della partita. Gli italiani non c’entrano nulla! - Marco02839896 : RT @Libero_official: Il duro scontro sul #GreenPass tra #Gomez e #Ravetto a #lariachetira: 'Traduco le sue parole', 'Maleducato... faccia p… - ErLippiDoc : @AzzurraBarbuto Rissa tra clown -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra

Uname e lei dietro le quinte del programma tv? Sì è certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate. Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose ...ANCONA - Cosa potrà mai succedere al Parco della Pace in via Ragusa se non unapakistani? Ecco come è finita la serata di martedì al Parco della Pace, dove due cittadini originari del Pakistan ma residenti dalle parti del Piano sono stati picchiati da un gruppo di ...La Digos di Torino ha arrestato due leader del gruppo “Ultras Granata”, un 19enne e un 24enne con diversi precedenti e sottoposti a Daspo, per rapina, lesioni e danneggiamento aggravati. Il 19 giugno ...Cagliari. Una rissa è scoppiata ieri in Piazza Amendola a Cagliari tra due persone di nazionalità straniera. Dopo l'allarme di alcuni ...