Rischio zone gialle e green pass: come la situazione Covid in Italia potrebbe cambiare (Di giovedì 15 luglio 2021) La variante Delta sta facendo segnare una crescita dei contagi e questo potrebbe determinare dei cambiamenti a livello epidemiologico nella situazione Covid in Italia. Prima, però, di abbandonarsi all'allarmismo è bene fare una precisazione: al momento gli effetti della vaccinazione, a fronte di un aumento dei casi, non stanno determinando una crescente pressione sui sistemi sanitari. Il vaccino gioca un ruolo decisivo Questo cosa significa? Che bisogna continuare a vaccinare per rendere il Covid un virus che sia il meno possibile in grado di portare le persone in ospedale, in terapia intensiva e, nei ...

